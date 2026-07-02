«Ich muss hier niemandem sagen, dass Europa mehr Verantwortung trägt als jemals zuvor in den letzten 35 Jahren. Für mich ist klar, dass Ihr bereit seid, mehr zu tun und euren Worten Taten folgen zu lassen, und die Vereinigten Staaten werden euch dabei zur Seite stehen», sagte Donahue dabei eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Ankara. Und: «Die Nato ist heute stärker als je zuvor.» Das klingt gänzlich anders als die immer neue Kritik von US-Präsident Donald Trump./cn/DP/zb