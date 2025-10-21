Richter halten Argumentation der Regierung für belastbar

Die Richter des Berufungsgerichts liessen erkennen, dass die Argumentation der Regierung, wonach örtliche Sicherheitskräfte womöglich nicht ausreichten, um die Interessen des Bundes in der Metropole Portland zu schützen, vor Gericht Bestand haben dürfte. Daher hoben sie die einstweilige Verfügung gegen den Einsatz der Soldaten vorerst auf. Der Fall muss in der Sache aber noch weiter verhandelt werden.