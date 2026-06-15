Irans Kapitän Mehdi Taremi hatte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Neuseeland gesagt: «Wir spielen für alle Iraner. In jedem Land haben die Leute unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen, Menschen zu vereinen. Jeder hat das Recht zu seiner eigenen Meinung und wir respektieren das, aber wir sind hier, um Freude zu bringen.»