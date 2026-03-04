Bayer kommt seinem Vorhaben ein Stück näher, die milliardenschweren Rechtsrisiken wegen Glyphosat-Klagen in den USA in den Griff zu bekommen. Nachdem der deutsche Agrarchemiekonzern Mitte Februar einen Sammelvergleich mit der Klägerseite bekanntgegeben hatte, vermeldete er nun die vorläufige Genehmigung durch das zuständige Gericht in St. Louis, Missouri.