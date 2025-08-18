Eigentlich herrscht seit Ende November eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Beide Seiten werfen sich jedoch gegenseitig Verstösse dagegen vor. Die Entwaffnung der Miliz gehört zu einer der zentralen Forderungen Israels und der USA. Nahezu täglich greift das israelische Militär daher weiter im Libanon an. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Das israelische Militär ist ausserdem weiterhin an fünf Posten im Süden des Nachbarlandes stationiert./arj/DP/he