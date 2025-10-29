Die Grossbank befindet sich in den letzten Zügen einer strategischen Neuaufstellung unter Bankchefin Ana Botín. Sie ging etwa eine Wette auf den US-amerikanischen Markt ein, indem sie das dortige Investmentbank-Geschäft mit Mitarbeitern der ehemaligen Schweizer Grossbank Credit Suisse ausgebaut und ein digitales Privatkundenangebot eingeführt hat. Der Gewinn dort legte im dritten Quartal um fast zwei Drittel zu. Zudem baute Santander zuletzt das Geschäft im Vereinigten Königreich aus und zog sich etwa aus Polen zurück.