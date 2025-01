Der Aussenhandelsüberschuss der deutschen Volkswirtschaft wuchs so auf 19,7 Milliarden Euro nach 13,4 Milliarden Euro im Oktober. Besonders stark entwickelten sich die Ausfuhren in die USA (+14,5 Prozent), während in EU-Staaten (-1,7 Prozent) weniger deutsche Waren exportiert wurden als im Vormonat. Auch nach China (-4,2 Prozent) gingen weniger Waren./ceb/DP/jha