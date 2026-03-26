«Paukenschlag für die gesamte Branche»

Professor Christian Solmecke, einer der führenden Digital-Fachanwälte in Deutschland, wertete das Urteil der Jury in Los Angeles als einen «echten Paukenschlag - nicht nur für Meta und Google, sondern für die gesamte Social-Media-Branche.» Entscheidend sei der juristische Ansatz der Klägerseite: Statt wie bisher üblich die Plattformen für konkrete Inhalte haftbar machen zu wollen, haben man hier auf das Produktdesign abgestellt. «Die Argumentation lautete: Funktionen wie endloses Scrollen, Autoplay und algorithmische Empfehlungen sind bewusst so gestaltet, dass sie süchtig machen - und genau darin liegt der Produktfehler.» Damit hätten die Anwälte geschickt den Schutzschild des US-Rechts umgangen, das die Plattform bislang weitgehend von der Haftung für Nutzerinhalte freistellt (Section 230 des Communications Decency Act).