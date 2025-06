US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hat das gesamte Impfgremium der US-Gesundheitsbehörde CDC aufgelöst. «Wir entlassen die 17 derzeitigen Mitglieder des Gremiums, von denen einige in letzter Minute von der Biden-Regierung ernannt wurden», schrieb Kennedy in einem am Montag (Ortszeit) erschienenen Meinungsbeitrag im «Wall Street Journal».