Zwar bereitet den Banken die Schwäche der Wirtschaft etwas Sorge, was sich in steigenden Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle niederschlägt - und auch die Kosten steigen an. Noch werden diese Effekte aber durch Rekordwerte bei den Zinseinnahmen überstrahlt. An der Börse wurden die Zahlen der ersten drei Grossbanken - weitere folgen in der kommenden Woche - positiv aufgenommen.