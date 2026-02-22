Dies gelte trotz der Zollurteils des Obersten Gerichtshofs, erklärte er am Sonntag. Man führe aktive Gespräche mit den Handelspartnern, sagte Greer am Sonntagmorgen in der Sendung «Face the Nation» auf CBS. «Wir möchten, dass sie verstehen, dass diese Abkommen gute Abkommen sein werden. Wir werden sie einhalten. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Partner sie ebenfalls einhalten.»