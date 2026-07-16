Greer verwies zudem auf Schweizer Investitionen in den USA. Er verwies - ohne den Namen des Unternehmens zu nennen - auch auf einen bevorstehenden Besuch an einem Standort von Stadler Rail im Bundesstaat Utah. «Die Schweiz tut vieles von dem, was sie tun muss.» Da die Verhandlungen noch liefen, könne er aber gegenwärtig noch nichts garantieren.