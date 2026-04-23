Während Trump seine Reise in die Volksrepublik für Mitte Mai in Aussicht gestellt hat, gibt es aus Peking, wo Staatsbesuche stets kurzfristig angekündigt werden, noch keine Bestätigung eines Treffens mit Präsident Xi Jinping. Das Verhältnis beider Seiten ist extrem angespannt: Der Handel zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt wurde im vergangenen Jahr durch einen aggressiv geführten Zollstreit und Exportkontrollen für wichtige Güter wie seltene Erden aus China und US-Computerchips schwer belastet.