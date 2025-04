Dass es nicht noch schlimmer kam, verdankte der Konzern den Gewinnen seinen Töchtern Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik: Der Frachtsparte gelang mit einem bereinigten operativen Gewinn von 62 Millionen Euro die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Und die Wartungssparte schaffte mit einem entsprechenden Gewinn von 161 Millionen Euro so viel wie noch nie in einem ersten Quartal.