Das Auf und Ab an den Kapitalmärkten sorgt auch im laufenden Quartal beim Online-Broker Flatexdegiro für florierende Geschäfte. Mit einem Transaktionsvolumen von fünf Milliarden Euro sei am 7. April ein neuer Rekord erreicht worden, sagte Unternehmenschef Oliver Behrens in einer Telefonkonferenz am Dienstag in Frankfurt. Zu dieser Zeit hatte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China zugespitzt. Viele Anleger entschieden sich deshalb zum Ausverkauf. Zum Vergleich: 2024 lag das durchschnittliche Transaktionsvolumen auf den Plattformen von Flatex bei einer Milliarde Euro pro Tag.