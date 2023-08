Inmitten schwerer Spannungen zwischen Washington und Peking besucht US-Handelsministerin Gina Raimondo in der kommenden Woche China. Das Handelsministerium kündigte am Dienstag in Washington an, Raimondo werde vom 27. bis 30. August nach Peking und Shanghai reisen. Ihre Visite folgt auf Besuche anderer hochrangiger US-Regierungsmitglieder in China. Aussenminister Antony Blinken war im Mai nach Peking geflogen, Finanzministerin Janet Yellen im Juli. Die Trips dienen auch dem Versuch, den Austausch zwischen beiden Seiten nach zwischenzeitlicher Funkstille wieder etwas anzukurbeln.

22.08.2023 19:34