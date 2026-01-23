Die Bürgermeisterin sprach von dem grössten Schneefall, den man seit langer Zeit erlebt habe. Auf Strassen könnte Regen gefrieren. Auch in der nächsten Woche soll es kalt bleiben. Sie rief die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Wenn man während des Sturms Menschen auf den Strassen sehe, solle man eine Notfallnummer anrufen. Man stelle Unterkünfte für alle, die sie benötigten, zur Verfügung.