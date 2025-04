Schlagabtausch zwischen China und USA

Zu einem Hin und Her ist es bereits zwischen den USA und China gekommen. Für China hatte Trump vergangene Woche zunächst Zusatzzölle in Höhe von 35 Prozent angekündigt, worauf Peking mit Aufschlägen in gleicher Höhe reagierte. Daraufhin drohte Trump China mit weiteren Zöllen von 50 Prozent. Die neuen Zölle für China würden am Mittwoch verhängt, warnte Trump. Für China würden die neuen Strafmassnahmen von 50 Prozent dann schon Zusatzzölle in Höhe von mehr als 100 Prozent bedeuten, die seit dem Amtsantritt von Trump verhängt wurden.