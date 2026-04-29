Die US-Industrie hat nach Ausbruch des Iran-Krieges mehr Aufträge eingesammelt als erwartet. Die Bestellungen für langlebige ‌Güter - ⁠von Haushaltsgeräten bis hin zu Flugzeugen - legten im März ⁠zum Vormonat um 0,8 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten ein ‌Plus von 0,5 Prozent erwartet. ​Im Februar hatte es nach revidierten Daten 1,2 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Vormonat. Zunächst war von minus 1,3 Prozent die Rede gewesen.