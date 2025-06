In den USA ist die Industrieproduktion im Mai unerwartet gesunken. Die Produktion sei um 0,2 Prozent gefallen, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im April war die Produktion noch um revidiert 0,1 Prozent gestiegen, nachdem zunächst eine Stagnation ermittelt worden war.