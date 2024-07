In den USA ist die Industrieproduktion im Juni stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legte sie um 0,6 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion um 0,9 Prozent gestiegen.