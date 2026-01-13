Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zu. Auch dies war erwartet worden. In den USA haben sich unter anderem Lebensmittel überdurchschnittlich stark verteuert. Hier meldete das Ministerium einen Anstieg um 3,1 Prozent im Jahresvergleich. Das Tanken von Benzin war im Dezember hingegen deutlich billiger als vor einem Jahr.