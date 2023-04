Das einflussreiche Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed Christopher Waller hat am Freitag konstatiert, die Zentralbank habe im Kampf gegen die ausufernde Inflation noch "nicht viele Fortschritte" erreicht. Insbesondere bei der Kerninflation, also der Teuerungsrate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise - sei keine Abwärtsbewegung ersichtlich. "Die Geldpolitik muss weiter gestrafft werden", so sein Fazit in einer Rede in San Antonio im Bundesstaat Texas.