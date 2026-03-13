Bei ‌der Inflation zeichnete sich unterdessen eine leichte Entspannung ab - abzulesen an einem Inflationsmass, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist. Dieser PCE-Index genannte Warenkorb verteuerte ​sich im Januar zum Vorjahresmonat nur noch um 2,8 ​Prozent, wie das Handelsministerium bekanntgab. Damit liegt er ​zwar noch deutlich über dem von der Notenbank angepeilten Wert von 2,0 Prozent. Doch war ‌der Index noch im Dezember um 2,9 Prozent gestiegen. Experten hatten erwartet, dass er sich zu Jahresbeginn auf diesem Niveau einpendeln würde.