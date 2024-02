Der Dollar legte nach Bekanntwerden der Daten kräftig zu, der Euro geriet im Gegenzug unter Druck. Die Renditen an den Anleihemärkten stiegen an - ein Hinweis darauf, dass die hohen Zinssenkungserwartungen an die US-Zentralbank Fed durch die Daten gedämpft wurden. Der Goldpreis gab in Reaktion auf den steigenden Dollar nach.