Die Erhebung der Preisdaten fand vor Beginn des Iran-Kriegs statt, der einen starken Preisanstieg bei Energierohstoffen auslöste. Vor allem der Preis für Rohöl ist im März stark gestiegen, was Folgen für den Benzinpreis hat. Der amerikanische Automobilverband AAA hatte in den ersten Märztagen einen deutlichen Anstieg der Kosten für Benzin an den Tankstellen festgestellt. «Die März-Werte zur Inflation werden also deutlich davon beeinflusst, und ein Anstieg in Richtung drei Prozent sollte nicht ausgeschlossen werden», heisst es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen.