«Der Aktienkurs von UMG hat sich aufgrund einer Kombination von Faktoren schlecht entwickelt, die nichts mit der operativen Entwicklung des Musikgeschäfts zu tun haben und die sich mit dieser Transaktion allesamt adressieren lassen», so Ackman. Die Vorschläge von Pershing Square zur Verwendung der Ressourcen und zur Verschuldung von UMG könnten in den kommenden fünf Jahren rund 15 Milliarden Euro für Investitionen, Übernahmen und Aktienrückkäufe freisetzen, hiess es in einem Brief Ackmans an die UMG-Gremien.