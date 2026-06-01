Grenzüberschreitende Übernahmen im Airline-Sektor sind wegen rechtlicher Hürden generell schwierig. Start-, Lande- und Überflugrechte sind in der Regel daran gebunden, aus welchen Ländern die Eigentümer der Fluggesellschaft stammen und wer die Kontrolle über das Unternehmen ausübt. Innerhalb der Europäischen Union und seit dem Brexit auch innerhalb der EU und Grossbritanniens sind die Regeln zwar lockerer. Doch bei einer Übernahme durch einen US-Investor könnte Easyjet wichtige Rechte für den Betrieb innerhalb der EU verlieren.