Zudem sind die Renditen für Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten deutlich gefallen, was dem Goldpreis in den vergangenen Tagen ebenfalls Auftrieb verliehen hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen die Nachfrage. Hintergrund für die zuletzt fallenden US-Renditen ist auch eine anhaltende scharfe Kritik von Trump am US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und die immer wieder geäusserte Forderung des US-Präsidenten, die Zinsen zu senken.