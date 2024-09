Am Dienstag hatten die SAP-Aktien mit gut 208 Euro in der Spitze so viel gekostet wie noch nie. Als grösstes Schwergewicht im Dax trugen die SAP-Titel auch ein gutes Stück dazu bei, dass der deutsche Leitindex zuletzt über der 19.000-Punkte-Marke erneute Rekorde aufstellen konnte. Trotz des Rückfalls am Mittwoch steht für den Softwarekonzern an der Börse seit Jahresbeginn aber immer noch ein Wertzuwachs von gut 43 Prozent.