Für die SAP-Aktie ging es an der Börse nach den Neuigkeiten zeitweise um mehr als vier Prozent abwärts. Zuletzt lag ihr Kurs noch mit gut dreieinhalb Prozent im Minus bei 199,52 Euro und damit wieder unterhalb der Marke von 200 Euro, die sie in diesem Monat erstmals überschritten hatte. Am Dienstag hatten die SAP-Aktien mit gut 208 Euro in der Spitze so viel gekostet wie noch nie.