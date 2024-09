«Dies war eine völlig vermeidbare Katastrophe, verursacht durch eine Reihe von äusserst vorhersehbaren Fehlern», hiess es in der Mitteilung des US-Justizministeriums. Angeklagt sind zwei in Singapur ansässige Unternehmen aus der globalen Schifffahrtsbranche. Das Justizministerium wirft ihnen vor, technische Mängel am Schiff - auch um Kosten einzusparen - bewusst ignoriert zu haben, wodurch das Risiko eines Stromausfalls deutlich erhöht worden sei.