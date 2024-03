Eine neue Kartellklage gegen Apple wäre die dritte des Justizministeriums in den letzten 14 Jahren, aber der erste Fall, in dem der iPhone-Hersteller beschuldigt wird, seine marktbeherrschende Stellung unrechtmässig aufrechtzuerhalten, hiess es in dem Bericht. Zudem muss sich Apple in einem Kartellrechtsstreit mit dem Videospielehersteller Epic Games auseinandersetzen und steht wegen seines iMessage-Dienstes, der nur auf den Apple-Geräten funktioniert, in der Kritik.