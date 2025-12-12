Die Transaktion im Wert von 725 Millionen US-Dollar (rund 640 Mio Euro), die nicht öffentlich verkündet wurde, würde zwei der grössten Akteure auf dem Markt für Flüssigklebstoffe für Bau- und Heimwerkerarbeiten zusammenführen, erklärte die FTC in ihrer Klage, die beim Bundesgericht in New York eingereicht wurde. Die beiden Unternehmen «betrachteten sich seit langem als ihre grössten Konkurrenten».