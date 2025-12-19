Aktien von US-Krankenversicherungsunternehmen sind am Freitag im Vergleich zum freundlichen Gesamtmarkt unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump sagte, er werde Versicherer in den kommenden Wochen zu Gesprächen einladen. Dabei soll es um Kostensenkungen für Amerikaner gehen, deren Versicherungsbeiträge nach dem Auslaufen von Obamacare-Subventionen zum Jahresende steigen werden.