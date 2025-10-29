Von den zwölf stimmberechtigten Mitgliedern votierten dieses Mal zehn für eine Senkung um einen kleinen Zinsschritt von 0,25 Punkten. Zur Überraschung befürwortete das Mitglied Jeffrey Schmid von der regionalen Fed aus Kansas City die Beibehaltung der bisherigen Spanne. Abweichler kommen zwar vor - allerdings nur äusserst selten. Trumps Vertrauter Stephen Miran sprach sich in dem Gremium erneut für eine grössere Senkung aus - ganz nach dem Wunsch des Präsidenten. Kritiker wie die demokratische Senatorin Elizabeth Warren bezweifeln Mirans Unabhängigkeit und werfen ihm vor, «Trumps Marionette» zu sein. Miran bestritt dies.