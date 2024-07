Die Rakete hatte von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus 20 Starlink-Internetsatelliten in ihre Umlaufbahn bringen sollen. Die Satelliten erreichten nun aber nicht die nötige Flughöhe. Inzwischen sei der Kontakt mit allen Satelliten verlorengegangen, teilt SpaceX auf seiner Webseite mit. Sie werden demnach in die Erdatmosphäre eintreten und zerfallen. Gefahr für andere Satelliten oder für die Öffentlichkeit bestehe nicht, hiess es weiter.