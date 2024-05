In Russland ist laut US-Medienberichten ein amerikanischer Soldat festgenommen worden. Der Soldat sei in Südkorea stationiert gewesen und habe sich auf eigene Faust nach Russland begeben, berichteten unter anderem die Sender NBC News, CNN und ABC News am Montag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Demnach wird ihm dort Diebstahl vorgeworfen. Eine direkte Bestätigung vom Weissen Haus gab es zunächst nicht. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, sagte auf Nachfrage nur: «Uns ist dieser Fall bekannt.» Er nannte aber keine weiteren Details und verwies für weitere Fragen an das US-Verteidigungsministerium./gei/DP/he