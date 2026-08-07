Vergangene Woche stimmte die Fed zum fünften Mal in Folge für eine Zinspause. Damit bleibt der Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Angesichts der hohen Inflation infolge von Trumps Iran-Krieg und der Energiekrise könnte es beim kommenden Entscheid im September erstmals in diesem Jahr zu einer Straffung der Geldpolitik kommen. Die überraschend schlechten Arbeitsmarktzahlen zuletzt könnten allerdings dagegen sprechen./ngu/DP/he