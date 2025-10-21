NBC News berichtete ebenfalls unter Berufung auf das Weisse Haus, dass ein Telefonat zwischen Rubio und Lawrow am Montag zwar «produktiv» gewesen sei, Russland und die Ukraine in dem Konflikt aber nicht bereit seien, ernsthafte Friedensgespräche zu führen. Die «Washington Post» schrieb ebenso, dass es keine Pläne für ein Treffen in naher Zukunft gebe.