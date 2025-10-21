Peskow hatte auch betont, dass sich Russlands Position in dem Konflikt nicht geändert habe. Er führte das zwar nicht aus, klar ist aber, dass Russland mehr als die bisher in der Ukraine eroberten Landstriche beansprucht. So hat Moskau nach der schon 2014 annektierten Krim kurz nach Kriegsbeginn noch vier weitere ukrainische Regionen zu seinen eigenen Gebieten erklärt, obwohl es sie bis heute nur teilweise kontrolliert. Peskow reagierte damit auf Äusserungen Trumps, dass der aktuelle Frontverlauf eingefroren und Friedensgespräche begonnen werden sollten.