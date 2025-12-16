Beim ersten Angriff sollen drei Männer getötet worden sein, beim zweiten zwei und schliesslich drei weitere bei der dritten Attacke. Das Militär veröffentlichte auch einen kurzen Videoclip, der die drei Angriffe aus der Vogelperspektive zeigen soll. Es sieht jeweils so aus, als würden die Boote von einer Rakete getroffen.