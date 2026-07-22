Trump hatte zuvor gedroht

US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran Stunden zuvor mit weiteren Angriffen gedroht und dabei konkret ein Areal rund um eine Anlage genannt, die als «Pickaxe Mountain» bekannt ist. «Wir werden diesen Bereich in Kürze ins Visier nehmen, und zwar mit voller Wucht», sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun im Weissen Haus.