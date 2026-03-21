Cooper bekräftigte das Ziel, die iranische Bedrohung des freien Warenverkehrs durch die Strasse von Hormus zu bekämpfen. Anfang der Woche habe das US-Militär mehrere 5.000-Pfund-Bomben auf eine unterirdische Anlage an der iranischen Küste abgeworfen und zerstört. Diese sei von Teheran genutzt worden, um etwa Raketenwerfer und andere Ausrüstung zu lagern, die eine «erhebliche Gefahr» für die internationale Schifffahrt dargestellt hätten.
Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ist wegen des Iran-Kriegs nahezu zum Erliegen gekommen. Die etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.
(AWP)