Die den Iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor unter Berufung auf eine Militärquelle gemeldet, eine Rakete habe eine US-Drohne nahe der südlichen Hafenstadt Buschehr abgeschossen. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete in der Nacht, die in der gleichnamigen Provinz Buschehr stationierte Luftabwehr habe auf ein Flugobjekt über dem Persischen Golf gefeuert.
Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Strasse von Hormus attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - mit Warnschüssen zwei Schiffe in der Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für die Drohnen verantwortlichen Kontrollzentrum.
Bereits Anfang der Woche war es in der Strasse von Hormus trotz der im Iran-Krieg geltenden Waffenruhe und den laufenden Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts zu gegenseitigem Beschuss gekommen./ln/DP/stk
(AWP)