Das US-Militär hatte iranischen Angaben zufolge in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Stadt Bandar Abbas an der Strasse von Hormus attackiert. Zuvor sollen die Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - mit Warnschüssen zwei Schiffe in der Meerenge zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst haben. Nach Angaben des US-Militärs galt der Angriff im Bereich von Bandar Abbas einem für die Drohnen verantwortlichen Kontrollzentrum.