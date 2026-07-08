Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Demnach kam die Anweisung für die Angriffe von US-Präsident Donald Trump. Nähere Angaben zum Ziel der Angriffe machte das Militär nicht.