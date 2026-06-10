Über den Vorfall hatte zuvor die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) informiert. Demnach war im Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen. Die Besatzungsmitglieder wurden evakuiert. Es war von zwei Vermissten und einem «Opfer» die Rede. Es war unklar, ob es sich dabei um ein Todesopfer oder einen Verletzten handelte.
Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt als Reaktion auf die faktische Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben nun insgesamt acht Schiffe manövrierunfähig gemacht. Mit der Blockade der Häfen machen die USA Druck auf den Iran, der wirtschaftlich stark vom Ölhandel abhängt./rin/DP/men
(AWP)