Die Blockade der USA

Über den Vorfall mit dem Tanker hatte zuvor die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) informiert. Demnach war im Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen. Die Besatzungsmitglieder wurden evakuiert. Zunächst war von zwei Vermissten und einem «Opfer» die Rede gewesen. Es war unklar, ob es sich dabei um ein Todesopfer oder einen Verletzten handelte.