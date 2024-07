Die Bundesregierung sieht indes keinen Anlass, ihre eigene Einschätzung der Sicherheitslage zu ändern. Für Deutschland gelte weiterhin, dass die Gefährdungslage im Bereich des Islamismus «anhaltend hoch» eingeschätzt werde, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, am Montag in Berlin. Die Sicherheitsbehörden hätten die Szene fest im Blick, was in den vergangenen Monaten auch zu mehreren Festnahmen geführt habe.