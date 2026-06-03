Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen grösseren Angriff des Irans auf Ziele in der Golfregion erfolgreich abgewehrt. Mehrere ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Als Reaktion auf Irans Angriffe seien zudem «Selbstverteidigungsschläge» auf eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Strasse von Hormus durchgeführt worden. Die Angaben des US-Militärs liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.